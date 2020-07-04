ВНО для абитуриентов на заочное обучение могут отменить: Шкарлет назвал причину

Фото: Сергей Шкарлет (gorod cn ua)

По словам министра, в будущем для заочников необходимо запретить переходить на дневное отделение

По словам и.о. министра образования Сергея Шкарлета, в Украине нет альтернативы для Внешнего независимого тестирования. Однако он считает, что для абитуриентов, которые поступают на заочное обучение, оно необязательно.

Об этом Шкарлет заявил в интервью изданию "Левый берег".

"Человек закончил учебное заведение лет 20 назад и хочет учиться на заочном, по профилю, без отрыва от работы и не на бюджете. Почему ему не дать шанс?... И на дипломе сзади или в приложении написать, что человек закончил заочную форму обучения", - заявил министр.

По его словам, в будущем для поступивших на заочное отделение необходимо запретить переходить на дневное отделение или получать бюджетное финансирование.

Напомним, Рада разрешила ученикам из Крыма и Донбасса поступать во все украинские вузы без сдачи ВНО.

Кроме того, в Украине планируют снизить порог сдачи ВНО.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина