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ВНО для абитуриентов на заочное обучение могут отменить: Шкарлет назвал причину

Новости » Общество     04.07.2020 - 17:10
ВНО для абитуриентов на заочное обучение могут отменить: Шкарлет назвал причину
Фото: Сергей Шкарлет (gorod cn ua)

По словам министра, в будущем для заочников необходимо запретить переходить на дневное отделение

По словам и.о. министра образования Сергея Шкарлета, в Украине нет альтернативы для Внешнего независимого тестирования. Однако он считает, что для абитуриентов, которые поступают на заочное обучение, оно необязательно.

Об этом Шкарлет заявил в интервью изданию "Левый берег".

"Человек закончил учебное заведение лет 20 назад и хочет учиться на заочном, по профилю, без отрыва от работы и не на бюджете. Почему ему не дать шанс?... И на дипломе сзади или в приложении написать, что человек закончил заочную форму обучения", - заявил министр.

По его словам, в будущем для поступивших на заочное отделение необходимо запретить переходить на дневное отделение или получать бюджетное финансирование.

Напомним, Рада разрешила ученикам из Крыма и Донбасса поступать во все украинские вузы без сдачи ВНО.

Кроме того, в Украине планируют снизить порог сдачи ВНО.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины МинобразованияВНО
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