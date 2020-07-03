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Діти з окупованих територій зможуть вступати до вузів без ЗНО

Новини » Політика     03.07.2020 - 14:34
Діти з окупованих територій зможуть вступати до вузів без ЗНО
Фото: вступ (nmu.org.ua)

Нардепи схвалили законопроект Зеленського

В Україні дозволили учням з тимчасово окупованих територій (ТОТ) вступати в усі виші без проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Верховна рада схвалила законопроект №3734 президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ за основу і в цілому підтримали 310 парламентаріїв.

Відзначимо, до цього нардепи схвалили проект за основу, за що віддали 266 голосів. Але фракція "Європейська солідарність" виступала проти його прийняття у цілому і просила про квоти для вступу не тільки для дітей з ОРДЛО, але і для дітей бійців АТО/ООС. Але у підсумку депутати все-таки змогли схвалити цей документ і в цілому теж.

Цей закон дозволяє вступ за вступними іспитами в межах установлених квот для вступників, які проживають на тимчасово окупованих територіях та територіях населених пунктів на лінії зіткнення, до усіх закладів вищої освіти.

До цього вступ за квотою передбачався лише для вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Автономної республіки Крим та міста Севастополя, до уповноважених закладів вищої освіти (раніше це були 100 вишів).

Нагадаємо, 30 червня Рада включила до порядку денного даний законопроект президента і скоротила терміни подачі альтернативних законопроектів у два рази.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський вніс у Раду даний проект 24 червня.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна Радавступна кампаніяОРДЛО
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