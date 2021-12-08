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Внесення до списку олігархів може коштувати бізнесу мільярди доларів, - юрист

Автор: Владислав Красінський, Ростислав Шаправський

Закон про олігархів має не лише політичний аспект, а й нестиме реальну економічну загрозу великим бізнесменам. Яка, як зазначають фахівці, може становити мільярдні збитки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кандидати в олігархи. Чим закон Зеленського ускладнить життя найбагатшим людям України".

Як пояснив виданню почесний член ПАРЄ, заслужений юрист і адвокат Георгій Логвинський, внесення людини до реєстру олігархів призведе до ретельної перевірки його активів за кордоном.

"За кордоном кожна його угода буде перевірятися, кожне перерахування. Потрібно буде підтверджувати джерела грошей. Інакше з ним просто фізично не працюватиме жоден банк, з ним не підписуватимуть контракти. Сам факт перебування у подібному списку може в десятки разів знизити вартість його активів, це мільярди доларів", - розповів юрист.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 5 листопада підписав закон про олігархів. Він набуде чинності через шість місяців після офіційної публікації.

Додамо, що РНБО визначить перших олігархів, яких внесуть до спеціального реєстру, наприкінці травня 2022 року.

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Володимир ЗеленськийРНБОЗакон про олігархів