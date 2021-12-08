Внесення до списку олігархів може коштувати бізнесу мільярди доларів, - юрист

Як пояснив виданню почесний член ПАРЄ, заслужений юрист і адвокат Георгій Логвинський, внесення людини до реєстру олігархів призведе до ретельної перевірки його активів за кордоном.

"За кордоном кожна його угода буде перевірятися, кожне перерахування. Потрібно буде підтверджувати джерела грошей. Інакше з ним просто фізично не працюватиме жоден банк, з ним не підписуватимуть контракти. Сам факт перебування у подібному списку може в десятки разів знизити вартість його активів, це мільярди доларів", - розповів юрист.