Внесение в список олигархов может стоить бизнесу миллиарды долларов, - юрист

Как пояснил изданию почетный член ПАСЕ, заслуженный юрист и адвокат Георгий Логвинский, внесение человека в реестр олигархов приведет к тщательной проверке его активов за рубежом.

"За рубежом каждое его соглашение будет проверяться, каждое перечисление. Нужно будет подтверждать источники денег. Иначе с ним просто физически не будет работать ни один банк, с ним не будут подписывать контракты. Сам факт пребывания в подобном списке может в десятки раз снизить стоимость его активов, это миллиарды долларов", - рассказал юрист.