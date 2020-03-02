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У Раді оцінили тривалість позачергового засідання у середу

Новини » Політика     02.03.2020 - 11:41
У Раді оцінили тривалість позачергового засідання у середу
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер Ради зазначив, що сподівається на консолідовану роботу

Народні депутати зможуть розглянути питання позачергового засідання Верховної ради за чотири години. Про це під час погоджувальної ради заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер Ради зазначив, що сподівається на консолідовану роботу.

"Порядок денний достатньо насичений. Я думаю, що ми на це витратимо три-чотири години. Якщо піде швидше, я сподіваюсь на консолідовану та ефективну роботу всього парламенту", - заявив Разумков.

Нагадаємо, під час позачергового засідання Верховної ради 4 березня заслухають звіти силових і антикорупційних органів. Разумков зазначив, що зараз парламент розглядає законопроект про землю і до закінчення розгляду документа не має права займатися іншими питаннями.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня. На порядку денному - питання Кабміну і звіт правоохоронців.

Додамо також, за словами Разумкова, до Верховної ради за станом на 1 березня не надходила заява про відставку від прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

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