ua ru
Сб, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В результате сегодняшнего обстрела Херсона загорелось 66 автомобилей

Новина українською →
Херсон, Суббота 24 декабря 2022 16:41
В результате сегодняшнего обстрела Херсона загорелось 66 автомобилей Фото: в результате сегодняшнего обстрела Херсона загорелось 66 автомобилей (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате сегодняшней вражеской атаки по центру Херсона загорелось 66 легковых автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"24 декабря около 11:00 в результате очередных обстрелов РФ из реактивных систем залпового огня по жилому району города занялись 66 легковых автомобилей", - сказано в нем.

Сообщается, что спасатели в течение 40 минут ликвидировали пожар.

Напомним, сегодня россияне массированно обстреляли Херсон, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек, еще 58 получили ранения, из них 18 - в тяжелом состоянии.

На террористический обстрел Херсона уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и посол США в Украине Бриджит Бринк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Министерство внутренних дел Украины Война России против Украины
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация