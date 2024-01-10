В результате российской атаки на Харьков поврежден детский оздоровительный центр
Российские оккупационные войска обстреляли город Харьков вечером 9 января. В городе был поврежден детский оздоровительный центр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове. Исключительно гражданский объект!", - говорится в сообщении.
Руководитель Харьковской областной военной администрации добавил, что информация о пострадавших не поступала, а в момент обстрела в помещениях оздоровительного центра людей не было.
Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.
Обстрел Харькова вечером 9 января
Войска Российской Федерации нанесли удары по Харькову. По информации ОВА, оккупанты нанесли удары, предварительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300 с территории Белгорода.
Обстрелы Харьковской области
Россияне с начала полномасштабного вторжения регулярно наносят удары по Харке и области. В частности, 7 января кафиры обстреляли ряд поселков Купянского района. В результате атак есть жертвы и раненые среди гражданского населения.
Также 6 января захватчики атаковали два города в Харьковской области. Ранения получили два человека.
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