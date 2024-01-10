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В результате российской атаки на Харьков поврежден детский оздоровительный центр

Харьков, Среда 10 января 2024 00:46
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В результате российской атаки на Харьков поврежден детский оздоровительный центр Фото: из-за российской атаки на Харьков был поврежден детский оздоровительный центр (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские оккупационные войска обстреляли город Харьков вечером 9 января. В городе был поврежден детский оздоровительный центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове. Исключительно гражданский объект!", - говорится в сообщении.

Руководитель Харьковской областной военной администрации добавил, что информация о пострадавших не поступала, а в момент обстрела в помещениях оздоровительного центра людей не было.

Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.

Обстрел Харькова вечером 9 января

Войска Российской Федерации нанесли удары по Харькову. По информации ОВА, оккупанты нанесли удары, предварительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300 с территории Белгорода.

Обстрелы Харьковской области

Россияне с начала полномасштабного вторжения регулярно наносят удары по Харке и области. В частности, 7 января кафиры обстреляли ряд поселков Купянского района. В результате атак есть жертвы и раненые среди гражданского населения.

Также 6 января захватчики атаковали два города в Харьковской области. Ранения получили два человека.

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