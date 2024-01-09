Россияне обстреливают Харьков. В городе раздаются взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях", - отмечается в сообщении.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил эту информацию.

"Харьков под ракетными ударами", - написал он.

Обстрелы Харькова и области

7 января оккупанты обстреляли ряд поселков Купянского района Харьковской области. В результате атак есть жертвы и раненые среди населения.

6 января захватчики атаковали два города в Харьковской области. Ранения получили два человека.

Ситуация на фронте в Харьковской области

В Вооруженных силах не фиксируют подготовки наступления РФ на Харьков. Военные смогут заранее спрогнозировать такие действия.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 9 января посетил позиции в районе Купянска в Харьковской области.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отметил, что россияне активно наступают в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону защитников.

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