В результате ракетного удара по Сумам есть погибший, - ГВА

Российские оккупанты сегодня, 14 мая, нанесли ракетный удар по Сумам. Уже известно как минимум об одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко в Telegram .

"К сожалению, есть пострадавшие и погибший. На месте работают соответствующие службы", - добавл Кривошеенко.

Он отметил, что оккупанты атаковали объект промышленности в Сумской общине.

Удар россиян по Сумам

Напомним, сегодня, 14 мая, в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российского удара баллистикой. Во время тревоги в Сумах прогремел взрыв.

Позже и.о. сумского городского главы Артем Кобзар рассказал, что взрыв прозвучал из-за российского удара по объекту промышленной инфраструктуры.

При этом в Сумской ОВА сообщали, что в результате атаки есть пострадавшие. Точное их количество не раскрывали.

К слову, 6 мая оккупанты атаковали баллистической ракетой пригород Сум. Из-за удара погибли три человека, среди которых ребенок. Ранения получили еще восемь человек, среди них четверо детей.

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