ua en ru
Ср, 14 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В результате ракетного удара по Сумам есть погибший, - ГВА

Сумы, Среда 14 мая 2025 15:55
UA EN RU
В результате ракетного удара по Сумам есть погибший, - ГВА Иллюстративное фото: в Сумах был "прилет" ракеты (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 14 мая, нанесли ракетный удар по Сумам. Уже известно как минимум об одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко в Telegram.

Он отметил, что оккупанты атаковали объект промышленности в Сумской общине.

"К сожалению, есть пострадавшие и погибший. На месте работают соответствующие службы", - добавл Кривошеенко.

Удар россиян по Сумам

Напомним, сегодня, 14 мая, в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российского удара баллистикой. Во время тревоги в Сумах прогремел взрыв.

Позже и.о. сумского городского главы Артем Кобзар рассказал, что взрыв прозвучал из-за российского удара по объекту промышленной инфраструктуры.

При этом в Сумской ОВА сообщали, что в результате атаки есть пострадавшие. Точное их количество не раскрывали.

К слову, 6 мая оккупанты атаковали баллистической ракетой пригород Сум. Из-за удара погибли три человека, среди которых ребенок. Ранения получили еще восемь человек, среди них четверо детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Взрыв Война в Украине Ракетный удар
NEWS
Зеленский ждет Путина. Что известно о возможных переговорах в Турции
Зеленский ждет Путина. Что известно о возможных переговорах в Турции
DAILY
США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия
Юрий Дощатовспециальный корреспондент США и ЕС ужесточают санкции: что грозит России, если Путин откажется от перемирия