RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате обстрела Николаева есть погибшие и раненые

Иллюстративное фото: в результате обстрела Николаева есть погибшие и раненые (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 29 сентября, российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами. По меньшей мере два человека погибли, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву в Telegram.

По ее словам, россияне атаковали остановку общественного транспорта, когда там находились мирные жители, которые возвращались с работы.

"На данный момент 2 погибших, 12 раненых. В место атаки выехали бригады скорой помощи", - рассказала она.

Чиновница подчеркнула, что такие действия со стороны страны-агрессора являются террористическим актом, который нацелен на уничтожение мирного населения.

Обновлено 18:58

По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, всем пострадавшим в результате обстрела Николаева уже оказывают медицинскую помощь.

Обновлено 19:30

Замазеева рассказала, что в результате атаки погиб еще один мирный житель. Теперь число убитых россиянами человек увеличилось до трех.

Напомним, 29 сентября вечером в Николаеве прозвучал громкий взрыв.

После этого стало известно о "прилетах" в районе остановки общественного транспорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВойна России против Украиныракетный удар