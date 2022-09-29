Внаслідок обстрілу Миколаєва є загиблі та поранені

За її словами, росіяни атакували зупинку громадського транспорту, коли там знаходилися мирні жителі, які поверталися з роботи.

"Наразі 2 загиблих, 12 поранених. На місце атаки виїхали бригади швидкої допомоги", - розповіла вона.

Чиновниця наголосила, що такі дії з боку країни-агресора є терористичним актом, який має на меті знищення мирного населення.

Оновлено 18:58

За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко, всім постраждалим внаслідок обстрілу Миколаєва вже надають медичну допомогу.