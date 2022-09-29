Внаслідок обстрілу Миколаєва є загиблі та поранені

У четвер, 29 вересня, російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Щонайменше двоє людей загинули, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву в Telegram.
За її словами, росіяни атакували зупинку громадського транспорту, коли там знаходилися мирні жителі, які поверталися з роботи.
"Наразі 2 загиблих, 12 поранених. На місце атаки виїхали бригади швидкої допомоги", - розповіла вона.
Чиновниця наголосила, що такі дії з боку країни-агресора є терористичним актом, який має на меті знищення мирного населення.
Оновлено 18:58
За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко, всім постраждалим внаслідок обстрілу Миколаєва вже надають медичну допомогу.
Нагадаємо, 29 вересня ввечері у Миколаєві пролунав гучний вибух.
Після цього стало відомо про "прильоти" у районі зупинки громадського транспорту.
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