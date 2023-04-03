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В Донецкой области из-за российских обстрелов 6 человек погибли, 15 пострадали

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Донецкая область, Понедельник 03 апреля 2023 08:41
В Донецкой области из-за российских обстрелов 6 человек погибли, 15 пострадали Фото: из-за обстрелов 6 жителей Донецкой области погибли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска продолжают обстреливать мирное население Донецкой области. Из-за атак оккупантов вчера погибли шесть жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

По его данным, 2 апреля в результате российских атак погибли шесть жителей Константиновки. Кроме того, ранения получили 15 человек.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли не менее 1446 мирных жителей, еще около 3336 получили ранения. Кириленко отмечает, что количество жертв и пострадавших неокончательно.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил глава области.

Напомним, вчера, 2 апреля, российская армия обстреляла Константиновку из "Ураганов" и ракетами С-300.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате обстрела Константиновки шесть человек погибли, еще 11 получили ранения.

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