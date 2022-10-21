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ВСУ в Николаевской области сбили вражеский самолет Су-25

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Николаев, Пятница 21 октября 2022 17:16
ВСУ в Николаевской области сбили вражеский самолет Су-25 Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные сегодня, 21 октября, в Николаевской области сбили российский реактивный штурмовик Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Сообщается, что российский самолет был уничтожен во время объявленной в регионе воздушной тревоги.

Обновлено (17:44)

По данным Воздушных сил ВСУ, самолет был сбит около 16:00 в Баштанском районе Николаевской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за месяц ВСУ сбили сотни дронов-камикадзе и десятки ракет врага.

Также мы писали, что бойцы Вооруженных сил Украины 18 октября уничтожили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области.

Также ранее стало известно, что 17 октября вечером ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе Shahed-136 в центре Украины.

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Николаевская область Су-25 Вторжение России в Украину Виталий Ким
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