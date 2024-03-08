В результате ночных ударов РФ по Харьковской и Донецкой областях есть раненые и погибшие, - ГСЧС

Российские захватчики в ночь на 8 марта нанесли удары по территории Харьковской и Донецкой областей. В результате атак погибли два человека, также есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Отмечается, что россияне ударили по частным домам Купянска.
"Спасатели при разборе завалов обнаружили тела двух человек - женщины и мужчины. Еще один житель получил ранения", - говорится в сообщении.
Также в полночь оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чугуев.
"Пострадали 6 человек, среди них 2 ребенка - 2006 и 2021 годов рождения. Повреждены фасады зданий, магазины и автомобили", - сообщают спасатели.
В Донецкой области россияне обстреляли Мирноград и Новогродовку.
Сообщается о минимум 2 пострадавших. Еще 4 человека, которые не могли самостоятельно выйти из дома, спасло подразделение ГСЧС. В результате удара россиян были повреждены жилые многоквартирные дома, админздания, автомобили.
Российские войска в ночь с 7 на 8 марта атаковали территорию Украины ракетами С-300 и Х-59, а также ударными беспилотниками типа "Шахед". Всего было запущено 37 дронов.
Так, россияне обстреляли Чугуев в ночь на 8 марта. Повреждена инфраструктура и ранены. Сначала сообщалось о двух раненых, в том числе пострадал и 17-летний подросток.
Кроме того, российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В ночь на 8 марта было попадание в инфраструктурный объект.
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