Два вида ракет и десятки "Шахедов": в Воздушных силах рассказали подробности ночной атаки

Российские войска в ночь с 7 на 8 марта атаковали территорию Украины ракетами С-300 и Х-59, а также ударными беспилотниками типа "Шахед". Всего было запущено 37 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 8 марта 2024 противник атаковал юг и восток Украины, применив одну зенитную управляемую ракету С-300, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 37 ударных БпЛА типа Shahed (район пусков беспилотников – Балаклава, Крым)", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и Сил обороны Украины, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что в результате боевой работы сбиты 33 "Шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей.