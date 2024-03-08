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Внаслідок нічних ударів РФ по Харківській та Донецькій областях є поранені та загиблі, - ДСНС

Фото: внаслідок нічних ударів РФ по Харківській та Донецькій областях є поранені та загиблі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ярослава Борзова

Російські загарбники в ніч проти 8 березня здійснили удари по території Харківської та Донецької областей. Внаслідок атак загинули двоє людей, також є потерпілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що росіяни вдарили по приватних будинках Куп'янська.

"Рятувальники під час  розбору завалів виявили тіла двох людей - жінки та чоловіка. Ще один житель отримав поранення", - йдеться в повідомленні. 

Також опівночі окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв.

"Постраждали 6 людей, серед них 2 дитини - 2006 та 2021 років народження. Пошкоджені фасади будівель, крамниці та автомобілі", - повідомляють рятувальники.

У Донецькій області росіяни обстріляли Мирноград та Новогродівку.

Повідомляється про щонайменше 2 постраждалих. Ще 4 людей, які не могли самостійно вийти з оселі, врятував підрозділ ДСНС. Внаслідок удару росіян були пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, автомобілі.

Фото: наслідки нічного обстрілу РФ в ніч на 8 березня (t.me/dsns_telegram)

Атака РФ в ніч на 8 березня

Російські війська в ніч із 7 на 8 березня атакували територію України ракетами С-300 та Х-59, а також ударними безпілотниками типу "Шахед". Усього було запущено 37 дронів.

Так, росіяни обстріляли Чугуїв у ніч проти 8 березня. Пошкоджено інфраструктуру та поранені. Спочатку повідомлялося про двох поранених, зокрема постраждав і 17-річний підліток.

Крім того, російські окупанти вчергове атакували Одеську область дронами-камікадзе. В ніч на 8 березня було влучання в інфраструктурний об'єкт.

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