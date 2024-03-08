Внаслідок нічних ударів РФ по Харківській та Донецькій областях є поранені та загиблі, - ДСНС

Зазначається, що росіяни вдарили по приватних будинках Куп'янська.

"Рятувальники під час розбору завалів виявили тіла двох людей - жінки та чоловіка. Ще один житель отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також опівночі окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв.

"Постраждали 6 людей, серед них 2 дитини - 2006 та 2021 років народження. Пошкоджені фасади будівель, крамниці та автомобілі", - повідомляють рятувальники.

У Донецькій області росіяни обстріляли Мирноград та Новогродівку.

Повідомляється про щонайменше 2 постраждалих. Ще 4 людей, які не могли самостійно вийти з оселі, врятував підрозділ ДСНС. Внаслідок удару росіян були пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, автомобілі.

Фото: наслідки нічного обстрілу РФ в ніч на 8 березня (t.me/dsns_telegram)