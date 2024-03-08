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Российские войска обстреляли Чугуев Харьковской области: повреждена гостиница, есть раненые

Чугуев, Пятница 08 марта 2024 01:45
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Российские войска обстреляли Чугуев Харьковской области: повреждена гостиница, есть раненые Фото: Российские войска обстреляли Чугуев Харьковской области (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Россияне обстреляли Чугуев в ночь на 8 марта. Повреждена инфраструктура и ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и полиции Харьковской области.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, ранены двое граждан, среди них несовершеннолетний и зафиксированы повреждения инфраструктуры.

"Ранения получили 17-летний парень и 37-летний мужчина. Зафиксировано разрушение рядом с девятиэтажным жилым домом, повреждены магазины, гостиница, около 13 автомобилей. Профильные службы работают на местах попаданий", - сообщил глава Харьковской ОВА.

Полиция сообщает о трех раненых, которых спасатели доставляют в больницу.

"Россияне продолжают атаки на Харьковщину. В Чугуеве в результате обстрелов ранения получили трое граждан, в том числе 17-летний парень. С осколочными ранениями их доставляют в больницу. На месте работают все профильные службы", - сообщили в полиции.

Обстрелы россиянами Харьковской области

Ранее мы писали, что 7 марта россияне из реактивных систем залпового огня обстреляли Купянск. Есть жертвы.

Также россияне ударили управляемыми бомбами по жилым домам Волчанска Харьковской области. В результате погибла женщина.

К слову, россияне ударили дронами по учебному полигону в Харьковской области.

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