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В результате авиаудара по Орехову ранение получил местный житель (видео)

Фото: В результате авиаудара по Орехову был ранен местный житель (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 11 апреля, россияне обстреляли Орехов в Запорожской области и ранили местного жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.

"Российские преступники в очередной раз нанесли массированный авиационный удар по городу Орехов Пологовского района. Одна из сброшенных бомб попала в местное учебное заведение, взрывной волной повреждены близлежащие домовладения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 56-летний местный житель в результате мощного взрыва получил открытое осколочное ранение живота и травмы нижних и верхних конечностей.

Полицейские оказали раненому неотложную медицинскую помощь и на служебном автомобиле доставили его в ближайшее лечебное учреждение.

Напомним, что сегодня российские оккупанты нанесли удар авиацией по Орехову и Гуляйполю Запорожской области.

Стоит отметить, что Гуляйполе россияне обстреляли уже второй раз за сутки. Утром враг нанес удар по городу авиационной управляемой ракетой.

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