Внаслідок авіаудару по Оріхову поранення отримав місцевий мешканець (відео)

У вівторок, 11 квітня, росіяни обстріляли Оріхів у Запорізькій області та поранили місцевого мешканця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області.

Поліцейські надали пораненому невідкладну медичну допомогу та на службовому автомобілі доставили його до найближчого лікувального закладу.

Зазначається, що 56-річний місцевий мешканець у результаті потужного вибуху отримав відкрите осколкове поранення живота та травми нижніх і верхніх кінцівок.

"Російські злочинці вкотре завдали масованого авіаційного удару по місту Оріхів Пологівського району. Одна зі скинутих бомб поцілила в місцевий заклад освіти, вибуховою хвилею пошкоджені прилеглі домоволодіння", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти завдали удару авіацією по Оріхову й Гуляйполю Запорізької області.

Варто відзначити, що Гуляйполе росіяни обстріляли вже вдруге за добу. Зранку ворог завдав удару по місту авіаційною керованою ракетою.

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