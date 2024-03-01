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Россия запустила "Шахеды" на юг Украины: где объявлена тревога

Пятница 01 марта 2024 22:07
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Россия запустила "Шахеды" на юг Украины: где объявлена тревога Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Украине вечером пяти, 1 марта, начали объявлять сигнал воздушной тревоги. Россияне традиционно с юга запустили беспилотники по типу "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

"Группа вражеских ударных дронов в Запорожской области движется на север", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Обновлено в 22:25.

Воздушные силы предупредили о движении вражеских беспилотиков в направлении Днепра и области.

"Новая группа "Шахедов" из Запорожской области в направлении Днепропетровской! "Шахеды" на Днепропетровщине приближаются к Днепру/Новомосковску", - говорится в сообщении.

В соответствии с движением вражеских дронов сигнал воздушной тревоги может распространяться и в других областях.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Россия запустила &quot;Шахеды&quot; на юг Украины: где объявлена тревога

Воздушная атака РФ по Украине

Ранее сообщалось, что войска РФ вечером 27 февраля в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Около 22:50 в Одессе прогремели взрывы, местные власти призвали жителей находиться в укрытиях и не снимать и не выкладывать в сети работу ПВО, соблюдать информ-тишину.

Позже стало известно, что в Одессе в результате падения обломков сбитого силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ вражеского дрона-камикадзе было замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры, и произошел пожар, который оперативно потушили.

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