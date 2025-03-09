Ночная атака на Харьковскую область: дроны попали в учебное заведение, повреждены здания
Россия атаковала Харьковскую область беспилотниками, повреждены учебные и административные здания. Спасатели ликвидировали пожары
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
В ночь на 9 марта российские беспилотники атаковали Изюмский и Чугуевский районы Харьковской области. В результате ударов были повреждены гражданские объекты, однако обошлось без жертв.
По информации ГСЧС, в Балаклее два дрона попали в учебное заведение. Ударной волной и обломками повреждены жилые дома, административные здания, больница, кафе и припаркованные автомобили.
На месте попадания возник пожар на площади 50 квадратных метров, который оперативно ликвидировали спасатели.
Еще один удар зафиксирован в селе Кочеток Чугуевского района. Беспилотник повредил здание детского учреждения, вызвав возгорание конструктивных элементов. Пожарные быстро укротили пламя, не допустив его распространения.
Несмотря на масштабные разрушения, обошлось без пострадавших. Спасатели и коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий атак.
Обстрел Харьковской области
В ночь на 7 марта российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив дроны и ракеты. В общем оккупанты выпустили 67 ракет различных типов и 194 беспилотника.
Силы ПВО уничтожили 100 дронов и 34 ракеты, а еще до десяти вражеских ракет не достигли своих целей. Кроме того, 86 беспилотников-имитаторов были локально потеряны.
РФ в очередной раз атаковала газовую и энергетическую инфраструктуру. Одним из направлений удара стал Харьков - оккупанты применили ракеты "Искандер", попав в гражданский инфраструктурный объект. Взрывная волна повредила многоквартирный дом неподалеку. В результате атаки пострадали восемь человек.