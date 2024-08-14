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В ВМС ВСУ объяснили важность Кинбурнской косы

Среда 14 августа 2024 03:43
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В ВМС ВСУ объяснили важность Кинбурнской косы Фото: представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Владимир Костырин

С временно оккупированной Кинбурнской косы российские захватчики продолжают обстрелы южных районов Николаевской и Херсонской областей. Кроме того, с этой локации враг имеет возможность атаковать суда, которые могут потенциально выйти в акваторию Днепро-Бугского лимана.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Мы - Украина".

Представитель МВД отметил, что данная акватория является путем к морским портам Николаева.

"Кроме того, эту акваторию еще нужно обследовать по минной безопасности", - обратил внимание Плетенчук и пояснил, что в этот участок впадает река Днепр из Херсонской области.

"И, соответственно, туда после уничтожения россиянами Каховской ГЭС могло попасть достаточно много взрывоопасных предметов", - рассказал он.

Плетенук отметил, что акватория Днепро-Бугского лимана важна для Украины и для врага.

"К сожалению, по состоянию на данный момент она простреливается из Кинбурнской косы", - объяснил он.

Спикер ВМС добавил, что из Кинбурнской косы россияне могут также бить по Николаеву и другим городам, и Силы обороны периодически наносят ответные удары на такие вражеские атаки со стороны оккупантов.

Ситуация на Кинбурнской косе

Напомним, Кинбурнская коса остается единственным участком в Николаевской области, который до сих пор находится под контролем российских оккупантов. Периодически там происходили боевые действия.

В начале 2023-го в Силах обороны юга Украины сообщали, что ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой. Позже в ВСУ отметили, что украинские военные существенно потеснили россиян на этой косе, и стойкого пребывания врага там не фиксировали.

Недавно в августе спецназовцы ГУР МОУ совершили рейд на Кинбурнскую косу. Тогда же разведчики уничтожили несколько единиц бронированной техники врага и десятки российских захватчиков.

Также украинские бойцы установили боевое знамя ГУР возле укрепления россиян на позиции "Памятник Суворова", а позже на временно оккупированной Кинбурнской косе было также установлено знамя Украины.

Вчера, 13 августа, в ГУР показали кадры по операции на Кинбурнской косе. В разведке также сообщили, что были уничтожены БТР, личный состав противника и не только.

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Кінбурнська коса ВМС Украины
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