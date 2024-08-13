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Уничтожены БТР, личный состав и не только. В ГУР показали кадры из операции на Кинбурнской косе

Вторник 13 августа 2024 09:32
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Уничтожены БТР, личный состав и не только. В ГУР показали кадры из операции на Кинбурнской косе Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время августовской операции на Кинбурнской косе разведывательно-ударная группа "Циклон" нанесла поражение дронами по наблюдательным пунктам, технике и личному составу врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Международного легиона Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

На видео можно увидеть поражение дронами:

  • пулеметного расчета;
  • БМ "Тигр";
  • БТР с личным составом; ⠀
  • наблюдательного пункта;⠀
  • пулеметного расчета;
  • расчета ПТРК;
  • пикапа;
  • УАЗ с личным составом;
  • машины УАЗ;⠀
  • минометного расчета;
  • УАЗ;⠀
  • антенны;⠀
  • наблюдательного пункта;⠀
  • личного состава в доме;⠀
  • личного состава в доме;⠀
  • УАЗ;⠀
  • огневой позиции

Операция на Кинбурнской косе

9 августа спецназовцы разведки совершили рейд на Кинбурнскую косу, которая временно находится под контролем врага. Тогда же разведчики уничтожили шесть единиц бронированной техники врага и десятки российских террористов. В частности установили боевой флаг разведки возле укрепления россиян на позиции "Памятник Суворова".

Позже на временно оккупированной Кинбурнской косе был также установлен флаг Украины.

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