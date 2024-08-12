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ГУР установило флаг Украины на временно оккупированной Кинбурнской косе (видео)

Понедельник 12 августа 2024 13:25
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ГУР установило флаг Украины на временно оккупированной Кинбурнской косе (видео) Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны установило флаг Украины на временно оккупированной Кинбурнской косе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал руководителя "Центра противодействия дезинформации" Андрея Коваленко.

Сейчас другие подробности операции не раскрываются.

Как уточняют в Deepstate, вероятно, флаг установили в результате рейдовых действий.

ГУР установило флаг Украины на временно оккупированной Кинбурнской косе (видео)

Фото: место расположения флага на Кинбурнской косе (t.me/DeepStateUA)

Рейд на Кинбурнскую косу

9 августа спецназовцы ГУР совершили рейд на временно оккупированную Кинбурнскую косу. Тогда же было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и около трех десятков захватчиков. Воины атаковали укрепления россиян на их позициях "Кинбурнская крепость", "Морской вокзал", "Памятник Суворова". Возле последней - установили боевой флаг ГУР.

Стоит добавить, что это не единственная операция украинской разведки. В качестве примера, военные недавно также совершили рейд на Тендеровскую косу.

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