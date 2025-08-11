ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ВМС призвали выяснить судьбу моряков катера "Станислав", затонувшего в Черном море

Понедельник 11 августа 2025 08:54
UA EN RU
ВМС призвали выяснить судьбу моряков катера "Станислав", затонувшего в Черном море Фото: ВМС хочет выяснить судьбу 4 моряков затонувшего катера "Станислав" (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Военно-морские силы Украины обратились к обществу и международным партнерам с призывом задействовать все возможные инструменты для выяснения судьбы четырех военных моряков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС Украины в Фейсбуке.

Они пропали без вести после затопления десантно-штурмового катера "Станислав" в Черном море.

Судно было уничтожено 7 мая 2022 года во время боя за освобождение острова Змеиный - стратегического плацдарма в Черном море.

По данным ВМС, катер подвергся попаданию российской ракеты. Часть экипажа удалось спасти, однако местонахождение четырех военных до сих пор неизвестно.

ВМС призвали выяснить судьбу моряков катера &quot;Станислав&quot;, затонувшего в Черном море

Речь идет о матросах Александре Сухорукове, Владимире Ляшко, Сергее Тукмачеве и Владиславе Костюке.

Родные моряков уже 39 месяцев добиваются огласки и давления на страну-агрессора, чтобы она подтвердила, находятся ли защитники в плену.

"Огласка. Давление. Влияние международных организаций и партнеров. Мы должны задействовать все инструменты, чтобы наши ребята вернулись к своим родным", - подчеркнули ВМС.

Напомним, в конце апреля уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов рассказал, что официально около 60 тысяч украинцев являются пропавшими без вести.

При этом известно, что из них около 10 тысяч находятся в российском плену.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ВМС Война в Украине
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН