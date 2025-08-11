ВМС призвали выяснить судьбу моряков катера "Станислав", затонувшего в Черном море
Военно-морские силы Украины обратились к обществу и международным партнерам с призывом задействовать все возможные инструменты для выяснения судьбы четырех военных моряков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС Украины в Фейсбуке.
Они пропали без вести после затопления десантно-штурмового катера "Станислав" в Черном море.
Судно было уничтожено 7 мая 2022 года во время боя за освобождение острова Змеиный - стратегического плацдарма в Черном море.
По данным ВМС, катер подвергся попаданию российской ракеты. Часть экипажа удалось спасти, однако местонахождение четырех военных до сих пор неизвестно.
Речь идет о матросах Александре Сухорукове, Владимире Ляшко, Сергее Тукмачеве и Владиславе Костюке.
Родные моряков уже 39 месяцев добиваются огласки и давления на страну-агрессора, чтобы она подтвердила, находятся ли защитники в плену.
"Огласка. Давление. Влияние международных организаций и партнеров. Мы должны задействовать все инструменты, чтобы наши ребята вернулись к своим родным", - подчеркнули ВМС.
Напомним, в конце апреля уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов рассказал, что официально около 60 тысяч украинцев являются пропавшими без вести.
При этом известно, что из них около 10 тысяч находятся в российском плену.