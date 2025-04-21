Украина разыскивает 60 тысяч пропавших без вести: сколько в плену у РФ
Около 60 тысяч украинцев официально числятся пропавшими без вести. Примерно шестая часть из них может находиться в плену у России.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "Суспільне" заявил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.
"В розыске находятся более 60 тысяч человек. Относительно около 10 тысяч есть подтверждение, что они в плену. Речь идет как об официальных подтверждениях - от страны-агрессора через Международный комитет Красного Креста (МККК) - так и о неофициальных", - рассказал Добросердов.
Он уточнил, что неофициальные источники информации - это свидетельства тех, кто вернулся из плена, а также поиск по OSINT. В частности, отдельные российские военные публикуют в сети информацию, на основании которой подтверждается факт нахождения конкретных украинцев в плену. Так удалось установить уже более полторы тысячи пропавших без вести.
При этом официальный источник информации - это подтверждение через каналы Красного Креста.
Почему пленных считают пропавшими без вести
Добросердов пояснил, что исключение из реестра пропавших без вести происходит только при соблюдении одного из двух условий. Первое - человек освобожден и находится либо на территории, подконтрольной правительству Украины, либо в стране, с которой у Украины есть международно-правовые соглашения.
Второе - правоохранительные органы принимают юридическое решение о том, что найденное тело идентифицировано как принадлежащее лицу, ранее считавшемуся пропавшим без вести.
Обмен пленными перед Пасхой
Напомним, 19 апреля между Украиной и Россией произошел большой обмен пленными. 277 украинских защитников вернулись домой.
Большинство тех, кого вернули, - воины, которые родились после 2000 года.
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