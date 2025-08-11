ua en ru
ВМС закликали з’ясувати долю моряків катера "Станіслав", затонулого в Чорному морі

Понеділок 11 серпня 2025 08:54
ВМС закликали з’ясувати долю моряків катера "Станіслав", затонулого в Чорному морі Фото: ВМС хоче з’ясувати долю 4 моряків катера “Станіслав”, який затонув (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Військово-морські сили України звернулися до суспільства та міжнародних партнерів із закликом задіяти всі можливі інструменти для з’ясування долі чотирьох військових моряків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС України у Фейсбуці.

Вони зникли безвісти після затоплення десантно-штурмового катера “Станіслав” у Чорному морі.

Судно було знищене 7 травня 2022 року під час бою за визволення острова Зміїний - стратегічного плацдарму в Чорному морі.

За даними ВМС, катер зазнав влучання російської ракети. Частину екіпажу вдалося врятувати, однак місцезнаходження чотирьох військових досі невідоме.

ВМС закликали з’ясувати долю моряків катера &quot;Станіслав&quot;, затонулого в Чорному морі

Йдеться про матросів Олександра Сухорукова, Володимира Ляшка, Сергія Тукмачова та Владислава Костюка.

Рідні моряків уже 39 місяців домагаються розголосу та тиску на країну-агресора, аби вона підтвердила, чи перебувають захисники в полоні.

"Розголос. Тиск. Вплив міжнародних організацій та партнерів. Ми маємо задіяти всі інструменти, щоб наші хлопці повернулися до своїх рідних", - наголисили ВМС.

Нагадаємо, наприкінці квітня уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов розповів, що офіційно близько 60 тисяч українців є зниклими безвісти.

При цьому відомо, що з них близько 10 тисяч перебувають у російському полоні.

