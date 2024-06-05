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ВМС ночью сбили российский "шахед"

Украина, Среда 05 июня 2024 06:50
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ВМС ночью сбили российский "шахед" Фото: дрон-камикадзе РФ был сбит 5 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 5 июня, военные Военно-морских сил (ВМС ВСУ) сбили российский дрон-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Сегодня ночью во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины был сбит вражеский дрон-камикадзе "SHAHED-136", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Украине

Около 22:00 в Украине вечером вторника, 4 июня, была объявлена ​​масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал повторный взлет российского МиГ-31К.

Уже позже 5 июня, около 01:30, в Украине объявили воздушную тревогу в ряде областей. В частности, фиксировали движение враждебных БпЛА типа "Шахед".

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