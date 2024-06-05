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ВМС вночі збили російський "шахед"

Україна, Середа 05 червня 2024 06:50
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ВМС вночі збили російський "шахед" Фото: дрон-камікадзе РФ було збито 5 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 5 червня, військові Військово-морських сил (ВМС ЗСУ) збили російський дрон-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України було збито ворожий дрон-камікадзе "SHAHED-136", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога в Україні

Близько 22:00 в Україні ввечері вівторка, 4 червня, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став повторний зліт російського МіГ-31К.

Вже пізніше 5 червня, десь близько 01:30, в Україні оголосили повітряну тривогу в низці областей. Зокрема, фіксували рух ворожих БпЛА типу "Шахед".

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