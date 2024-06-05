Российская армия запустила Шахеды: где объявили воздушную тревогу

В Украине поздно вечером, 4 июня, была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Причиной этого, в частности, является фиксация движения враждебных БпЛА типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командование Воздушных сил ВСУ.

Военные отметили, что угроза применения ударных дронов есть в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

«Сумщина, Харьковщина - угроза применения ударных БпЛА... группа Шахедов на севере Харьковщины, курсом на Полтавщину», - говорится в сообщении в 22:28 и 22:46 соответственно.

Впоследствии угроза появилась и для юга Украины. В 22:57 Шахеды двигались на севере Херсонщины, курсом на Николаевщину.

Дроны, которые были на Полтавщине, полетели в направлении Миргорода.

«Шахеды на Полтавщине - курсом на Миргород. Новая группа БпЛА на Харьковщине, курсом юго-западным. Несколько групп «Шахедов» на Херсонщине, движутся на северо-запад", - добавили в Воздушных силах ВСУ в 23:07.

Через 17 минут армия РФ направила дроны в направлении Кривого Рога и на Полтавщину. Дополнительно вылетела новая группа БпЛА из Белгородской области России.

«Шахеды с Херсонщины - на Днепропетровщину, курсом на Кривой Рог. Новая группа Шахедов на севере Херсонщины направляются в том же направлении. Несколько групп Шахедов на Полтавщине движутся на юго-запад. Несколько групп Шахедов вдоль границы Харьковской и Сумской области движутся на Полтавщину. Новая группа Шахедов из Белгородской области РФ - курсом на Сумщину", - сообщили военные в 23:24.

По данным ведомства, в 23:44 ударные беспилотники продолжили свое движение в ряде областей. В частности, в Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

«Шахеды с Херсонщины и Днепропетровщины - на Николаевщину. Новая группа Шахедов с Херсонщины - курсом на северо-запад. Шахеды из Сумской и Харьковской областей - курсом на Полтавщину", - говорится в сообщении.

По состоянию на 5 июня, в 00:30, БпЛА на Полтавщине вновь держали курс на Миргород, а на севере Николаевской области летели на северо-запад. Также стало известно об активности российской авиации в Харьковской области.

«Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северо-востоке! Пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщину", - написали военные в 00:32.

Почти через час, в 01:24, в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили об отбое угрозы применения ударных БлЛА.

Где объявлена воздушная тревога

Ночью, 5 июня, в 00:37 тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях. Также продолжается тревога в Луганской области и Крыму.