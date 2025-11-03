ВМС ударили по элитному подразделению РФ на буровой установке "Сиваш" (видео)

Украинские защитники из Военно-морских сил атаковали солдат российского элитного спецподразделения, которые находились на буровой установке "Сиваш".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

Какое именно элитное спецподразделение россиян стало целью атаки украинских защитников - в ВМС не уточнили.

Военные подчеркнули, что в результате удара им удалось уничтожить технические средства разведки и наблюдения российских оккупантов, а также расчет противотанкового ракетного комплекса.

В ВМС обратили внимание, что оккупанты пытаются выдать поражение за победу. Они распространяют в сети видео якобы уничтожения катера ВМС Украины дроном "Ланцет". На самом же деле на ролике изображено, как украинские воины успешно применили дрон-камикадзе.