ВМС вдарили по елітному підрозділу РФ на буровій установці "Сиваш" (відео)

Українські захисники з Військово-морських сил атакували солдатів російського елітного спецпідрозділу, які перебували на буровій установці "Сиваш".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.

У ВМС звернули увагу, що окупанти намагаються видати поразку за перемогу. Вони поширюють у мережі відео нібито знищення катера ВМС України дроном "Ланцет". Насправді ж на ролику зображено, як українські воїни успішно застосували дрон-камікадзе.

Військові наголосили, що внаслідок удару їм вдалося знищити технічні засоби розвідки та спостереження російських окупантів, а також розрахунок протитанкового ракетного комплексу.

Який саме елітний спецпідрозділ росіян став ціллю атаки українських захисників - у ВМС не уточнили.

Атака ВМС на енергооб'єкти росіян

Нагадаємо, минулого тижня ВМС ЗСУ завдали ракетних ударів по двох важливих енергетичних об'єктах у Росії - Орловській ТЕЦ і підстанції "Новобрянська".

Для атаки застосовувалися ракети "Нептун". За даними українських військових, обидві цілі забезпечували електроенергією підприємства, пов'язані з військовою промисловістю, тому їхнє ураження стало значним ударом по логістиці російських військ.

Інформація про ураження підстанції "Новобрянська", розташованої поблизу Брянська, почала поширюватися в ніч на 29 жовтня.

Аналогічні повідомлення про Орловську ТЕЦ з'явилися 31 жовтня: губернатор Орловської області Андрій Кличков стверджував, що об'єкт був пошкоджений через падіння уламків дронів.

Орловська ТЕЦ є одним із ключових джерел електро- і теплопостачання регіону, забезпечуючи до 40% потреб Орловської області в електриці і 65% міста Орел у теплі.

Підстанція "Новобрянська" входить до числа найбільших енергетичних вузлів Центрального федерального округу і пов'язана з трьома АЕС - Курською, Смоленською і Нововоронезькою.