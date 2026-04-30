ВМС Украины поразили катера РФ, которые охраняли Крымский мост (видео)

09:20 30.04.2026 Чт
2 мин
Россияне понесли безвозвратные и санитарные потери
aimg Ирина Глухова
Фото: ВМС Украины поразили два российских катера, которые охраняли Керченский мост (Getty Images)

В ночь на 30 апреля Военно-морские силы Вооруженных сил Украины поразили два российских катера, которые охраняли Керченский мост.

Так, сегодня ночью Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по корабельно-катерному составу Российской Федерации в районе Керченского пролива.

"В результате удара были поражены патрульный сторожевой катер ФСБ РФ "Соболь" и противодиверсионный катер "Грачонок". В результате удара противник понес безвозвратные и санитарные потери", - отметили в ВМС.

Там пояснили, что эти катера являются ключевыми единицами Береговой охраны пограничной службы ФСБ и ВМС РФ, которые используются для охраны Керченского моста и борьбы с диверсантами.

"Это еще один пример эффективной работы украинских ВМС и последовательного снижения возможностей врага в акватории Черного моря", - отметили в военном ведомстве.

Атаки на Крымский мост

Напомним, Украина уже неоднократно наносила удары и по Крымскому мосту.

Первая атака произошла 8 октября 2022 года в 06:00 - на железнодорожной части моста произошел взрыв. В результате обвалились две секции автомобильной части, также были повреждены железнодорожные пути.

Вторая атака произошла 17 июля 2023 года. Тогда объект был поражен двумя надводными дронами, в результате чего один из пролетов моста упал.

Ответственность за эти операции взяла на себя СБУ.

3 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела еще одну операцию и в третий раз нанесла удар по Крымскому мосту.

В Украине отмечают, что этот объект является законной военной целью, поскольку Россия построила его на оккупированной территории и использует как ключевую логистическую артерию для обеспечения своих войск.

Крымский мост соединяет временно оккупированный полуостров Крым с территорией России. Его строительство началось после аннексии Крыма в 2014 году: автомобильную часть открыли в 2018-м, а железнодорожную - в конце 2019 года.

