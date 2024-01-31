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ВМС США сбили крылатую ракету, выпущенную хуситами в Красном море

Среда 31 января 2024 07:26
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ВМС США сбили крылатую ракету, выпущенную хуситами в Красном море Фото: американский эсминец сбил крылатую ракету хуситов в Красном море (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Йеменские хуситы снова выпустили ракету в сторону Красного моря. Она была сбита эсминцем военно-морских сил США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Отмечается, что 30 января, примерно в 23:30 по местному времени, поддерживаемые Ираном хуситы выпустили противокорабельную крылатую ракету из районов Йемена в сторону Красного моря.

В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что враждебная цель была уничтожена находившимся в этом районе американским эсминцем USS Gravely (DDG 107).

Сообщений о пострадавших или разрушениях нет.

Приступы хуситов на корабле в Красном море

С ноября в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Великобритания нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это явилось ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль.

А уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобыатаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли – читайте в нашем материале РБК-Украина.

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