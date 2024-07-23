В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море

Оба судна в Черном море являются носителями крылатых ракет "Калибр". Их общий залп - до 12 ракет.

Также по информации военных, по состоянию на 6:00, 4 корабля находятся в Азовском море. Однако ни одно из этих судов не является ракетоносителем.

Чего не сказать о Средиземном море. Там зафиксирован один ракетоноситель, общий залп которого составляет до 8 ракет типа "Калибр".

Кроме того, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили: