В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море

По состоянию на утро, 23 июля, в акватории Черного моря военные зафиксировали два вражеских корабля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).
Оба судна в Черном море являются носителями крылатых ракет "Калибр". Их общий залп - до 12 ракет.
Также по информации военных, по состоянию на 6:00, 4 корабля находятся в Азовском море. Однако ни одно из этих судов не является ракетоносителем.
Чего не сказать о Средиземном море. Там зафиксирован один ракетоноситель, общий залп которого составляет до 8 ракет типа "Калибр".
Кроме того, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, зачем россияне продолжают вывозить ракетоносители в Средиземное море. По его словам, в какой-то момент они могут применить их для продолжения геноцида сирийского народа.
Также он пояснил, что таким образом страна-агрессор Россия пытается распространять свое военное присутствие и в других регионах, а не только в Украине.
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