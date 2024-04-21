Зачем России ракетоносители в Средиземном море: ответ ВМС

Россия пытается распространять свое военное присутствие и в других регионах, не только в Украине. Этим объясняется наличие вражеских кораблей в в Средиземном море, в том числе ракетоносителей.

"Не следует забывать, что там тоже довольно непростая геополитическая ситуация. Не следует забывать, что РФ усматривает геополитических конкурентов не только в Украине. Поэтому они, конечно, пытаются распространять свое военное присутствие и в других регионах, где есть их интересы, а они сейчас есть в Африке и не только, и в том числе в поддержке режима Асада в Сирии. Поэтому они пытаются делать все, чтобы поддержать подобный себе режим", - рассказал он.

Кроме того, спикер назвал факторы, определяющие количество кораблей РФ в Средиземном море.

"Обычно это могут быть и ротации - одновременное пребывание нескольких единиц. Вообще там у них оперативное соединение постоянное корабельное, поэтому они присутствуют там много лет. Какие они там выполняют задачи - отдельная история. Для нас важно то, что эта история не связана с Черным морем. Если раньше оккупанты через турецкие проливы еще могли совершать операции так называемого "Сирийского экспресса", то сейчас так не работает. И сейчас для обеспечения этой группировки им нужно идти в обход всей Европы, это больше 9 тысяч км, что достаточно непросто", - отметил Плетенчук.

Какая ситуация с кораблями РФ в морях на утро

По данным Военно-морских сил ВСУ по состоянию на 07:00 воскресенья, 21 апреля,

в Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют. А в Средиземном море 7 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что после эфективных операций украинских сил в Крыму, Россия решила переместить свои корабли, в частности ракетоносители, с Черного моря в Каспийское.

Ранее Плетенчук рассказывал об интересном случчае с корабляями РФ возле пролива Босфор в Черном море. Так, российские корабли были вынуждены двигаться вдоль территории Турецкой республики, "фактически прячась в ее территориальных водах".