У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі

Станом на ранок, 23 липня, в акваторії Чорного моря військові зафіксували два ворожих кораблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).
Обидва судна у Чорному морі є носіями крилатих ракет "Калібр". Їх загальний залп - до 12 ракет.
Також за інформацією військових, станом на 6:00, 4 кораблі перебувають Азовському морі. Проте жодне з цих суден не є ракетоносієм.
Чого не сказати про Середземне море. Там зафіксовано один ракетоносій, загальний залп якого складає до 8 ракет типу "Калібр".
Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
Нагадаємо, раніше спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, навіщо росіяни продовжують вивозити ракетоносії у Середземне море. За його словами, в якийсь момент вони можуть застосувати їх для продовження геноциду сирійського народу.
Також він пояснив, що таким чином країна-агресор Росія намагається поширювати свою військову присутність і в інших регіонах, а не тільки в Україні.
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