В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ в Черном море

По состоянию на 6:00, 27 июля, военные зафиксировали в акватории Черного моря один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).
В то же время в Азовском море российские корабли отсутствуют. Однако есть фиксация двух вражеских кораблей в Средиземном море. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
Также военные сообщили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:
Напомним, что на днях Россия приняла решение вывести военные корабли из Азовского моря. Это случилось после того, как украинские воины, 23 июля, нанесли удар по российскому парому "Славянин" в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ.
В украинском Генштабе пообщался что враг использовал данный паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях. Это третий и последний паром, который страна-агрессор имела в данном регионе.
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