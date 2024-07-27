В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ в Черном море

В то же время в Азовском море российские корабли отсутствуют. Однако есть фиксация двух вражеских кораблей в Средиземном море. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Также военные сообщили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили: