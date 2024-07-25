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Россияне вывели корабли из Азовского моря после удара ВСУ по парому "Славянин", - ВМС

Азовское море, Четверг 25 июля 2024 09:02
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Россияне вывели корабли из Азовского моря после удара ВСУ по парому "Славянин", - ВМС Фото: спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталья Юрченко

Россия вывела военные корабли из Азовского моря. Это произошло после удара ВСУ по российскому парому "Славянин" в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"В Черном море мы наблюдаем одну подлодку проекта 136. Это сталая практика перехода к фактически присутствию в Черном море за счет подводных лодок. До этого достаточно длительное время, более недели, вообще не было никаких единиц, но, конечно, покинуть полностью акваторию Черного моря они не могут себе позволить, разве что речь идет о надводных кораблях", - заявил спикер.

Он отметил, что в Азовском море не фиксируется нахождение российских военных кораблей. Раньше они могли базироваться в Азове или периодически заходить, например, в Таганрогский залив.

"Они решили покинуть акваторию Азовского моря, вызвано это в первую очередь повреждением железнодорожного парома. Они взяли карту и циркуль и решили, что, пожалуй, оставаться там не очень безопасно. Это единственный язык, который понимает наш враг, - это язык силы", - добавил Плетенчук.

Удар по железнодорожному парому

Силы обороны Украины 23 июля атаковали в российском порту "Кавказ" в Краснодарском крае паром "Славянин". По данным Генштаба ВСУ, в результате атаки паром был существенно поврежден.

Известно, что "Славянин" являлся последним железнодорожным паромом в Краснодарском крае. Он использовался для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.

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