У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ у Чорному морі

Нагадаємо, що днями Росія ухвалила рішення вивести військові кораблі з Азовського моря. Це сталося після того, як українські воїни, 23 липня, завдали удару по російському порому "Слов'янин" у порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ.

В українському Генштабі поспілкувалися, що ворог використовував цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту і контейнерів у військових цілях. Це третій і останній пором, який країна-агресор мала в цьому регіоні.

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