В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ в Черном море
По состоянию на 6:00, 27 июля, военные зафиксировали в акватории Черного моря один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).
В то же время в Азовском море российские корабли отсутствуют. Однако есть фиксация двух вражеских кораблей в Средиземном море. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
Также военные сообщили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю – 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
Напомним, что на днях Россия приняла решение вывести военные корабли из Азовского моря. Это случилось после того, как украинские воины, 23 июля, нанесли удар по российскому парому "Славянин" в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ.
В украинском Генштабе пообщался что враг использовал данный паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях. Это третий и последний паром, который страна-агрессор имела в данном регионе.
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