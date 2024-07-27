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В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ в Черном море

Суббота 27 июля 2024 07:26
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В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ в Черном море Фото: российский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 6:00, 27 июля, военные зафиксировали в акватории Черного моря один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).

В то же время в Азовском море российские корабли отсутствуют. Однако есть фиксация двух вражеских кораблей в Средиземном море. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Также военные сообщили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю – 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ в Черном море

Напомним, что на днях Россия приняла решение вывести военные корабли из Азовского моря. Это случилось после того, как украинские воины, 23 июля, нанесли удар по российскому парому "Славянин" в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ.

В украинском Генштабе пообщался что враг использовал данный паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях. Это третий и последний паром, который страна-агрессор имела в данном регионе.

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