В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ в Черном море

По состоянию на 6:00, 27 июля, военные зафиксировали в акватории Черного моря один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).

В то же время в Азовском море российские корабли отсутствуют. Однако есть фиксация двух вражеских кораблей в Средиземном море. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет. Также военные сообщили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили: к Черному морю – 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю – 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.