У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ у Чорному морі
Станом на 6:00, 27 липня, військові зафіксували в акваторії Чорного моря один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковій звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).
Водночас в Азовському морі російські кораблі відсутні. Проте є фіксація двох ворожих кораблів в Середземному морі. Один з них є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
Також військові повідомили, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 7 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, що днями Росія ухвалила рішення вивести військові кораблі з Азовського моря. Це сталося після того, як українські воїни, 23 липня, завдали удару по російському порому "Слов'янин" у порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ.
В українському Генштабі поспілкувалися, що ворог використовував цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту і контейнерів у військових цілях. Це третій і останній пором, який країна-агресор мала в цьому регіоні.
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