У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ у Чорному морі

Станом на 6:00, 27 липня, військові зафіксували в акваторії Чорного моря один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковій звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).

Водночас в Азовському морі російські кораблі відсутні. Проте є фіксація двох ворожих кораблів в Середземному морі. Один з них є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет. Також військові повідомили, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 7 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.