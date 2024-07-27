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У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ у Чорному морі

Субота 27 липня 2024 07:26
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У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ у Чорному морі Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 6:00, 27 липня, військові зафіксували в акваторії Чорного моря один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковій звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).

Водночас в Азовському морі російські кораблі відсутні. Проте є фіксація двох ворожих кораблів в Середземному морі. Один з них є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Також військові повідомили, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 7 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ у Чорному морі

Нагадаємо, що днями Росія ухвалила рішення вивести військові кораблі з Азовського моря. Це сталося після того, як українські воїни, 23 липня, завдали удару по російському порому "Слов'янин" у порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ.

В українському Генштабі поспілкувалися, що ворог використовував цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту і контейнерів у військових цілях. Це третій і останній пором, який країна-агресор мала в цьому регіоні.

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