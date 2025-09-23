В ВМС разъяснили законопроект о расположении украинских кораблей за границей

Законопроект об отправке подразделений и кораблей Военно-морских сил Украины в Турцию и Великобританию не предусматривает чрезвычайных изменений. Он лишь согласовывает законодательную базу с фактическими потребностями.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона.

"На самом деле законодатели приводят нормативную базу к фактическому положению дел. Чтобы обеспечивать содержание наших кораблей за рубежом, необходимо иметь для этого юридические основания", - сказал Плетенчук.

Он напомнил, что раньше за рубежом можно было получать соответствующие силы и средства для совместных действий, в частности во время международных учений.

Сейчас ситуация несколько иная, но, по словам представителя ВМС, оснований говорить о чем-то чрезвычайном нет.

"Сказать, что что-то произошло чрезвычайное, я не могу. Это была необходимая мера, и законодатель выровнял эту ситуацию", - отметил Плетенчук.