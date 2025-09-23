В ВМС разъяснили законопроект о расположении украинских кораблей за границей
Законопроект об отправке подразделений и кораблей Военно-морских сил Украины в Турцию и Великобританию не предусматривает чрезвычайных изменений. Он лишь согласовывает законодательную базу с фактическими потребностями.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона.
"На самом деле законодатели приводят нормативную базу к фактическому положению дел. Чтобы обеспечивать содержание наших кораблей за рубежом, необходимо иметь для этого юридические основания", - сказал Плетенчук.
Он напомнил, что раньше за рубежом можно было получать соответствующие силы и средства для совместных действий, в частности во время международных учений.
Сейчас ситуация несколько иная, но, по словам представителя ВМС, оснований говорить о чем-то чрезвычайном нет.
"Сказать, что что-то произошло чрезвычайное, я не могу. Это была необходимая мера, и законодатель выровнял эту ситуацию", - отметил Плетенчук.
Что известно о законопроекте
Напомним, вчера, 22 сентября, стало известно, что президент Владимир Зеленский хочет отправить украинские войска на учения в Турцию и Великобританию. Соответствующий законопроект был опубликован на сайте Верховной Рады.
Как сказано в пояснительной записке, что ситуация с безопасностью в Украине требует отправки военных на обучение в другие страны. Однако сейчас сделать это морским путем невозможно, поскольку Турция, согласно Конвенции Монтре, не открывает проливы Босфор и Дарданеллы для воюющих сторон.
А вот принятие закона позволит обеспечить осуществление мероприятий связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.
Проектом закона предлагается одобрить отправку в:
- Турцию - корвет ВМС "Гетман Иван Мазепа" в составе штатного экипажа численностью до 106 военных;
- Великобритании - противоминных кораблей "Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", "Мелитополь" и "Геническ" (экипаж - 39 военных каждый), а также 20 военных Управления 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС ВСУ.