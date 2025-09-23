У ВМС роз’яснили законопроєкт щодо розміщення українських кораблів за кордоном
Законопроєкт щодо відправки підрозділів та кораблів Військово-морських сил України до Туреччини та Великої Британії не передбачає надзвичайних змін. Він лише узгоджує законодавчу базу з фактичними потребами.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону.
"Насправді законодавці приводять нормативну базу до фактичного стану справ. Щоб забезпечувати утримання наших кораблів за кордоном, необхідно мати для цього юридичні підстави", - сказав Плетенчук.
Він нагадав, що раніше за кордоном можна було отримувати відповідні сили та засоби для спільних дій, зокрема під час міжнародних навчань.
Зараз ситуація дещо інша, але, за словами речника ВМС, підстав говорити про щось надзвичайне немає.
"Сказати, що щось сталося надзвичайне, я не можу. Це була необхідна міра, і законодавець вирівняв цю ситуацію", - зазначив Плетенчук.
Що відомо про законопроєкт
Нагадаємо, вчора, 22 вересня, стало відомо, що президент Володимир Зеленський хоче відправити українські війська на навчання до Туреччини та Великої Британії. Відповідний законопроєкт було опубліковано на сайті Верховної Ради.
Як сказано у пояснювальній записці, що безпекова ситуація в Україні потребує відправки військових на навчання до інших країн. Однак наразі зробити це морським шляхом неможливо, оскільки Туреччина, згідно з Конвенцією Монтре, не відкриває протоки Босфор і Дарданелли для воюючих сторін.
А ось прийняття закону дозволить забезпечити здійснення заходів пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України.
Проєктом закону пропонується схвалити відправку до:
- Туреччини - корвету ВМС "Гетьман Іван Мазепа" у складі штатного екіпажу чисельністю до 106 військових;
- Великої Британії - протимінних кораблів "Черкаси", "Чернігів", "Маріуполь", "Мелітополь" і "Генічеськ" (екіпаж - 39 військових кожен), а також 20 військових Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії ВМС ЗСУ.