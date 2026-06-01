RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В ВМС объяснили, как контроль над трассами Крыма скажется на гражданских россиянах

14:27 01.06.2026 Пн
2 мин
По кому ударит контроль Украины над вражеской логистикой?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинский военный (Getty Images)

Контроль украинских дронов над трассами в оккупированном Крыму станет серьезной проблемой для гражданских россиян и нелегальных туристов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил в эфире телемарафона.

Читайте также: В Крыму будет бензин по талонам и с ограничением по литрам

По словам Плетенчука, сейчас российские войска фактически сосредоточили основную логистическую нагрузку на так называемом "сухопутном коридоре". Его главный недостаток для оккупантов заключается в том, что он проходит значительно ближе к линии боевого соприкосновения, по сравнению с другими маршрутами.

"В какой-то момент их должны были там начать доставать и наконец этот момент настал. И для россиян это будет проблемой, но в основном это будет проблемой для рядовых россиян", - подчеркнул представитель ВМС.

Он добавил, что такая уязвимая логистика непосредственно ударит по тем, кто незаконно едет в украинский Крым "на отдых", или же постоянно там находится.

Последствия для армии РФ

Несмотря на постоянные потери, российская армия по привычке продолжит использовать эти маршруты для перевозки военных грузов. Реальные последствия для фронта оккупанты почувствуют тогда, когда количество уничтоженной техники и бензовозов превысит объемы запасов, которые им еще удается доставить.

Плетенчук отметил, что враг будет пытаться усилить ПВО для защиты снабжения, однако для адаптации к новым угрозам нужно время.

"Такую угрозу, которую создали мы для россиян, в частности, и на этом логистическом сообщении в Джанкой, нивелировать будет довольно сложно", - сказал он.

Напомним, операторы подразделений беспилотных систем ГУР продолжают срывать функционирование сухопутного маршрута между Крымом и Донецком, уничтожая технику российских войск даже в отдаленных тыловых районах.

Отметим, ранее украинская разведка нанесла удары по военным эшелонам армии РФ во временно оккупированном Крыму. Эти поезда использовались для транспортировки военной техники, боеприпасов и запасов горючего.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КрымВМС УкраиныВойна в УкраинеРусские