МиГи с "Кинжалами" не смогут поразить цели в Черном море: зачем Путину патрулирование

Российские самолеты МиГ-31К с ракетами "Кинжал" не смогут поразить цели в Черном море. Заявления российского диктатора Владимира Путина о патрулировании - это запугивание.

Эксперт объяснил, что для вывода "Кинжалов" на траекторию носитель, то есть МиГ-31К, должен разогнаться и запустить эту ракету. "Кинжал" набирает скорость, залетает в стратосферу и уже оттуда бьет по поверхности, то есть по цели.

"Минимальная дистанция от точки, в которой было принято решение о запуске с МиГа "Кинжала", до цели, которую он может поразить, составляет несколько сотен километров. По определенным оценкам - около 700 километров. То есть даже при патрулировании истребителя с "Кинжалами" в Черном море он не сможет поразить ими какие-либо цели в этом море - слишком малая зона", - говорит эксперт.

По мнению Криволапа, российский диктатор своими запугиваниями хотел повлиять на экспорт Украины по Черному морю, чтобы запугать экипажи, прорывающие российскую блокаду.

"Вероятнее всего, это заявление Путина рассчитано для компаний, которые страхуют суда, ходящие в украинские порты, чтобы они либо повышали ставки, либо отказывались страховать корабли. Также расчет может быть на то, чтобы запугать командиров этих судов и чтобы они колебались, стоит ли ходить по Черному морю", - добавил он.

Угрозы Путина о МиГ-31К

После ряда атак, проведенных украинскими военными в Черном море, российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские истребители МиГ-31К будут патрулировать небо над Черным морем.

Стоит отметить, что МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.

До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.