У ВМС назвали терміни прибуття повернених Росією кораблів

Повернені Росією кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" прибудуть до українських портів протягом найближчих днів. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко.

За його словами, прибуття кораблів очікується найближчим часом.

"Орієнтовно 20-21 листопада", - зазначив Воронченко.

Нагадаємо, напередодні Російська Федерація повернула Україні кораблі, які були захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

У той же час в Міністерстві закордонних справ України заявили, що на більш пізньому етапі Міжнародного трибуналу з морського права українська сторона зможе говорити про компенсації за захоплення Росією кораблів і моряків. Відзначимо, перші слухання Міжнародного трибуналу з морського права відбудуться 21 листопада.

При цьому прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що передача захоплених українських кораблів не пов'язана з рішенням трибуналу ООН, який раніше зобов'язав Росію зробити це. Крім того, даний факт російська сторона не пов'язує і з підготовкою зустрічі в нормандському форматі, яка запланована на 9 грудня.