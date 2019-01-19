Втручання РФ у вибори-2019 може стати безпрецедентним, - Горбулін

Фото: Володимир Горбулін (twitter.com/UKRINFORM)

Горбулін вважає, що 2019 рік стане для України таким же складним, як і 2004

Колишній директор Національного інституту стратегічних досліджень та член політичної підгрупи в Тристоронній контактній групі в Мінську Володимир Горбулін заявив, що втручання РФ у хід виборів 2019 року може стати безпрецедентним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Горбуліна для "Дзеркала тижня".

Горбулін заявив, що європейські країни все більше йдуть у власні справи, що стало помітно через відхід на другий план "мінського процесу" та тиску на РФ. Він вважає що це може свідчити про планомірну підготовку Москви до можливої війни, де Україна стане не єдиною метою. За його словами, арсенал тиску на РФ "спрямований на Україну, яка у 2019 році входить у складних період двох загальнонаціональних виборчих кампаній".

Він вважає, що РФ "спробує вирішити свої стратегічні завдання "малою кров'ю" та привести до влади на різних рівнях людей, які "здатні домовлятись" та політиків, що є "відвертими російськими агентами".

"Однак якщо це не вдасться, Україні варто бути готовою до найрадикальніших сценаріїв ... На кону стоїть дуже багато. Не випадково деякі наші західні партнери не ризикують формувати плани двостороннього співробітництва до закінчення виборів. 2019-й може виявитися для країни таким же складним, як і 2004-й, хоча, ймовірно, і не таким, як 2014-й", - наголосив Горбулін.

Він вважає, що успішність України залежить від здатності еліти після виборів сформувати якісний образ майбутнього та "піднятися над містечкової оцінки реальності і заглянути за горизонт".

"Головне завдання, що стоїть перед новими президентом, парламентом і урядом - консолідація професіоналів для повноцінного відновлення "хребта" держави, необхідного для розробки і втілення повновагих проектів майбутнього, з урахуванням всіх викликів і загроз. Саме це здатне ліквідувати дефіцит довіри громадян до влади, мобілізувати найпопулярніший ресурс - єдність і згуртованість, такий необхідний на тлі все більш агресивною Росії і все більш розгубленою Європи", - зазначив Горбулін.

Нагадаємо, Лавров заявив, що ОБСЄ запропонувала РФ направити спостерігачів на вибори в Україну. Міністр закордонних справ РФ заявив, що вони отримали запрошення від ОБСЄ направити наших спостерігачів в місію, яка буде стежити за виборами.