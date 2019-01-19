Вмешательство РФ в выборы-2019 может стать беспрецедентным, - Горбулин

Фото: Владимир Горбулин (twitter.com/UKRINFORM)

Горбулин считает, что 2019 год станет для Украины таким же сложным, как и 2004

Бывший директор Национального института стратегических исследований и член политической подгруппы в Трехсторонний контактной группе в Минске Владимир Горбулин заявил, что вмешательство РФ в ход выборов 2019 года может стать беспрецедентным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Горбулина для "Зеркала недели".

Горбулин заявил, что европейские страны все больше уходят в свои дела, что стало заметно через уход на второй план "минского процесса" и давления на РФ. Он считает, что это может свидетельствовать об планомерной подготовке Москвы к возможной войне, где Украина станет не единственной целью. По его словам, арсенал давления на РФ "направлен на Украину, которая в 2019 году входит в период сложных двух общенациональных избирательных кампаний".

Он считает, что РФ "попытается решить свои стратегические задачи "малой кровью" и привести к власти на разных уровнях людей, которые "способны договариваться" и политиков, которые являются "откровенными российскими агентами".

"Однако если это не удастся, Украине стоит быть готовой к самым радикальным сценариям ... На кону стоит очень много. Не случайно некоторые наши западные партнеры не рискуют формировать планы двустороннего сотрудничества до окончания выборов. 2019-й может оказаться для страны таким же сложным, как и 2004-й, хотя, вероятно, и не таким, как 2014-й", - подчеркнул Горбулин.

Он считает, что успешность Украины зависит от способности элиты после выборов сформировать качественный образ будущего и "подняться над местечковой оценки реальности и заглянуть за горизонт".

"Главная задача, которая стоит перед новым президентом, парламентом и правительством - консолидация профессионалов для полноценного восстановления позвоночника" государства, необходимого для разработки и воплощения полновесных проектов будущего, с учетом всех вызовов и угроз. Именно это способно ликвидировать дефицит доверия граждан к власти, мобилизовать самый популярный ресурс - единство и сплоченность, столь необходимый на фоне все более агрессивной России и все более растерянной Европы", - отметил Горбулин.

Напомним, Лавров заявил, что ОБСЕ предложил РФ направить наблюдателей на выборы в Украину. Министр иностранных дел РФ заявил, что они получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию, которая будет следить за выборами.