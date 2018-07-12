Втручання політики в господарську діяльність призвело до проблем в "Київському метрополітені", - КМДА

Із 2014 року Київрада відмовилась виділяти кошти для оплати лізингових боргів метрополітену

Втручання політики у господарську діяльність призвело до проблем у КП "Київський метрополітен". Про це заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє прес-служба КМДА.

"Наразі 100 вагонів, придбані на умовах лізингу, лишаються у власності метрополітену й активно обслуговують пасажирів. У вівторок депутати Київради ухвалили рішення, яке направлено на вирішення проблеми КП "Київський метрополітен". Складно працювати, коли політика втручається у господарську діяльність. Саме це призвело до проблем метрополітену", - заявив він.

За словами Поворозника, із 2014 року Київрада відмовилась виділяти кошти метрополітену для оплати лізингових боргів.

"Ні для кого не секрет, що у нас є мільярдні борги за поставлені свого часу вагони, але із 2014 року Київрада відмовилась виділяти кошти метрополітену для оплати лізингових боргів за ці 100 вагонів, і сума боргу наросла дуже серйозно", - розповів він, додавши, що із 2017 року арештовано всі рахунки метрополітену, що "не дає можливості говорити про його розвиток".

"Майже місяць тому були арештовані й каси метрополітену, що давали змогу за рахунок виручки здійснювати мінімальні найнеобхідніші платежі. Учора Київрада надала дозвіл підприємству вступити у переговори з "Укррослізінг" і вийти на мирові угоди", - додав він.

При цьому Поворозник відзначив, що метро завжди було цікавим для кредиторів та інвесторів (зокрема, для Європейського банку реконструкції та розвитку), оскільки з підприємством, яке є "абсолютно зрозумілим позичальником із зрозумілими цінами", завжди із задоволенням працювали.

"Проте відтягування вирішення питання із 2-мільярдним боргом відлякує кредиторів. І саме для того, щоб змінити ситуацію, прийнято відповідне рішення, яке дозволить керівнику КП "Київський метрополітен" розпочати переговори про варіанти і можливу реструктуризацію боргу", - зазначив він.